Преподаватель МГУ Золин арестован в Москве по обвинению в педофилии

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В Москве суд арестовал преподавателя математики МГУ имени Ломоносова Евгения Золина. Его обвиняют в педофилии. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.

По данным пресс-службы, Золин работал старшим научным сотрудником МГУ. Его арестовали еще в сентябре 2021 года.

— Золин был арестован 17 сентября. На момент ареста являлся сотрудником МГУ имени Ломоносова. Тогда же ему предъявили обвинение по уголовной статьей «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» — два эпизода, — сказала собеседница «ВМ».

По данным Telegram-канала Mash, Золину 46 лет. Он также работает в НИУ ВШЭ, где является сотрудником Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии. На сайте ВШЭ указано, что он работает там с 2018 года.

Авторы канала также отметили, что Золина подозревают в двух эпизодах растления малолетних. В январе этого года он осуществлял действия сексуального характера по отношению к 11-летней девочке, а летом его жертвой стала 6-летняя девочка.

В сентябре полиция задержала 51-летнего мужчину, который у одного из домов на улице Восточной под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.