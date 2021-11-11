Сериал «Игра в кальмара» обошел «Ход королевы» в рейтинге Netflix

Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021

Сериал «Игра в кальмара» от Netflix 47-й день подряд занимает первое место в рейтинге платформы, что стало новым рекордом. Он обогнал «Ход королевы», который держался на вершине 46 дней. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol.

9 ноября стало известно, что создатели сериала «Игра в кальмара» подтвердили, что проект будет продлен на второй сезон. Постановщик и автор сценария сериала Хван Дон-хёк сообщил, что поклонники проекта требуют продолжения истории. При этом точных сроков съемок второго сезона Дон-хёк назвать не смог. Он отметил, что время для таких решений еще не пришло.

Южнокорейская драма «Игра в кальмара», вышедшая на Netflix в середине сентября, покорила сердца зрителей по всей планете, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, с чем связана такая популярность сериала.

Сюжет корейской фантастики не нов: зрители увидят очередные игры на выживание, главный приз в которых составляет сорок миллионов долларов. Очевидно, что в южнокорейских «Голодных играх» соглашаются принести себя в жертву (буквальную или алчности) люди бедные, дошедшие до крайней черты отчаяния.