В Кремле сообщили о реакции Путина на присутствие США в Черном море

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Российский президент Владимир Путин обеспокоен действиями США в Черном море и внимательно следит за ситуацией. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия США в Черном море – прим. «ВМ»), и он об этом говорил, — передает его слова РИА Новости.

Песков отметил, что нахождение американских кораблей в Черном море заставляет обращать на себя повышенное внимание, но администрации двух стран этот вопрос еще не обсуждали.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство будет проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитает нужным. Пара американских военных кораблей, по его словам, находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать.

7 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные следят за кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По словам министра, не только США пытаются проверить, как у России выстроена система на Черноморском побережье.

10 ноября военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров.