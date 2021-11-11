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Суд приговорил к двум годам колонии водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Химках

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к двум годам колонии водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Химках
Фото: Скриншот с записи камеры видеонаблюдения
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Суд приговорил к двум годам лишения свободы водителя автобуса Алишера Саломова, который 15 июня этого года насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Химках. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

— Суд приговорил Саломова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев, — заключила собеседница «ВМ».

Трагический случай произошел вечером во вторник,15 июня. Рейсовый автобус насмерть задавил 10-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате на улице 9 Мая в Химках. Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

До этого сообщалось, что Мосгорсуд смягчил приговор капитану катера Гайбуллочону Махкамову, который в сентябре был осужден на полтора года колонии общего режима по делу о гибели ребенка на Москве-реке.

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