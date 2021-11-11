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Чечня предложила запретить упоминание в СМИ национальности преступников

Иван Юминов

Политика
Чечня предложила запретить упоминание в СМИ национальности преступников
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Парламент Чечни внесет в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, который предлагает запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступников.

— Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны, — говорится в пояснительной записке.

Введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального мира в России, приводит слова автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова ТАСС.

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