Чечня предложила запретить упоминание в СМИ национальности преступников

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Парламент Чечни внесет в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, который предлагает запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступников.

— Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны, — говорится в пояснительной записке.

Введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального мира в России, приводит слова автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова ТАСС.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

Конфликт с участием несовершеннолетнего произошел 5 ноября в Москве. В столичном районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. После полиция задержала четверых подозреваемых. 7 ноября суд арестовал всех фигурантов дела до 5 января следующего года.