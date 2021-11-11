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Перед судом предстанет обвиняемый, попытавшийся похитить 4,5 миллиона долларов

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет обвиняемый, попытавшийся похитить 4,5 миллиона долларов
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего Игоря Сосновского, который пытался получить посредством мошенничества 4,5 миллиона долларов. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, летом 2020 года Сосновский узнал о желании мужчины, который проходил фигурантом дела о растрате и находился в международном розыске, избавиться от уголовного преследования. Сосновский предложил ему свои услуги. Он обещал «решить вопрос» за 4,5 миллиона долларов. Эти деньги он якобы намеревался передать сотрудникам правоохранительных органов.

Сосновский в течение некоторого времени проводил встречи со знакомыми фигуранта уголовного дела. Он убеждал их передать ему 500 тысяч долларов от общей суммы. Один из таких знакомых почувствовал неладное и сам обратился к правоохранителям.

— В апреле 2021 года в одном из столичных ресторанов после получения денежных средств в размере 15 тысяч долларов США, а также муляжей купюр, имитирующих 485 тысяч долларов США, Сосновский был задержан, — рассказала Нефедова.

В отношении Сосновского и его подельников было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». В ближайшее время уголовное дело передадут на рассмотрение в суд.

До этого сообщалось, что Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества режиссера Кирилла Серебренникова, получившегося условное наказание по делу о хищении почти 129 миллионов рублей.

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