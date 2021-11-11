Несколько машин столкнулись на Каширском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на Каширском шоссе возле дома № 80 на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 11 ноября.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось после развязки с улицей Маршала Захарова.

Из-за столкновения транспортное движение в сторону центра частично затруднено. Для проезда машин в настоящий момент свободны три полосы из четырех, говорится в сообщении департамента.

В ночь на 11 ноября на Дмитровском шоссе в столице произошло пять аварий, в которых участвовали 10 автомобилей. Из-за этого в пресс-службе ГИБДД по Москве призвали водителей своевременно менять на своих автомобилях летние шины на зимние, а также выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

Также в ведомстве отметили, что с начала 2021 года автоинспекторы зафиксировали почти 17 тысяч нарушений ПДД, совершенных водителями автомобилей с иностранными номерами. По данным нарушениям сотрудники ГИБДД вынесли соответствующие административные постановления.