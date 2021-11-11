Астрологи рассказали, как зеркальная дата 11.11 изменит жизнь людей

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Астролог и нумеролог Дарья Томилова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о том, как зеркальная дата повлияет на жизнь знаков зодиака.

— В начале дня активна энергия 12 аркана, в середине дня подключится энергия первого аркана, а в конце дня будет действовать энергия 17 аркана, — просчитала астролог и расшифровала все значения.

По словам специалиста, 11 ноября могут происходить события, которые повлияют на наше восприятие мира. Вероятнее всего у человека произойдет переоценка ценностей и появится тяга к необычному.

Середина дня будет с коммуникациями: это общение и новые контакты, время переговоров и обсуждений.

— В начале дня стоит 12 аркан, здесь ключевое слово — необычность, затем — первый аркан, означающий контакты и коммуникации. Если связать их между собой, то получатся нестандартные коммуникации, которые в перспективе могут привести к некоторой успешности, творчеству, реализации и публичности, этому способствует и отвечающий за подобное направление и выпавший на конец дня 17 аркан, — сообщила эксперт.

Также Томилова отмечает, что день может развернуться по негативному сценарию. Возможно, что коммуникации приведут к обидам, переживаниям и тревогам, передает «Пятый канал».

Зеркальные даты особенно популярны у молодоженов для бракосочетаний. Эксперт считает, что повышенное внимание к таким числам оправданно, так как они действительно подходят согласно портрету дня, в котором заложено приобретение новых коммуникаций и необычность события, заряженного на успех.

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