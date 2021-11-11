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Минобрнауки позволит студентам проходить практику у ИП и адвокатов

Иван Юминов

Общество
Минобрнауки позволит студентам проходить практику у ИП и адвокатов
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Студенты смогут проходить практику у индивидуальных предпринимателей (ИП) и адвокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки в четверг, 11 ноября.

— Согласно новому документу, студенты смогут проходить практическую подготовку не только у юридических лиц, но и у индивидуальных предпринимателей. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» разработан в соответствии с поручением президента РФ, а также заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, — говорится в сообщении.

Новый закон, как уточняется, введет понятие «профильные организации», которыми будут считаться юридические лица, ИП, нотариусы и адвокаты. Изменения позволят устранить ограничения при получении студентами практики по направлениям, относящимся к реальному сектору экономики, отмечается на сайте Минобрнауки.

24 сентября сообщалось, что выпускники вузов смогут в заявительном порядке получать заверенную электронную копию диплома. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Письменное согласие выпускника потребуется для указания в дипломе формы обучения, прохождения ускоренного обучения и освоения части программы в другом университете. Студенты получат возможность сделать это в электронной форме или в виде отсканированной копии документа.

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