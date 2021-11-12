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Муцениеце призналась, что скрывала постельные сцены от Прилучного

Виктория Храменкова

Общество
Муцениеце призналась, что скрывала постельные сцены от Прилучного
Фото: instagram/agataagata

Популярная российская актриса Агата Муцениеце призналась, что бывший муж Павел Прилучный был очень ревнивым в их союзе. Однако сама актриса заявляет, что никогда не беспокоилась за экранных избранниц своего партнера.

Сейчас Прилучный состоит в отношениях с актрисой Мирославой Карпович. Отмечается, что они даже играют любовников в одном спектакле. Агата уверена, что Павел продолжает ревность и свою новую партию.

— Я всегда могла отличить киношный поцелуй от настоящего. А его парило, когда я целовалась с кем-то. Он ревнивый был и, думаю, таким остался. То есть я всегда думала, звать ли мне его на премьеру, где у меня обнаженка? Я скрывала, что у меня должны быть постельные сцены. Он спрашивал: «Ты прочитала сценарий? Там ничего такого?». А я: «Ничего!» — и понимаю, что там сцена изнасилования, меня потом куда-то тащат. Думала, ладно, фильм выйдет, потом буду оправдываться. А, может, он его и не посмотрит, — призналась Муцениеце в YouTube-шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики».

Также актриса отметила, что на площадке нет места для романтики, поскольку артисты просто исполняют свои роли под пристальным наблюдением съемочной группы.

— Я всегда говорю, актер — проститутка. Целоваться за деньги с незнакомым человеком может только актер. Самый классный поцелуй был с Прилучным. Киношный! Не жизненный. Жизненный? Не скажу, — призналась Агата.

В 2011 году Муцениеце тайно вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Закрытая школа». В браке у них родились двое детей Тимофей и Мия. Однако весной 2020 года супруги развелись. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

В четверг, 11 ноября, Агата Муцениеце высказалась о бывшем супруге Павле Прилучном. Артистка сообщила, что готова сняться с ним в одном фильме.

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