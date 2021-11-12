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В Москве учредили медаль «Золотой знак ВДНХ»

Виктория Сикерина

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В Москве учредили медаль «Золотой знак ВДНХ»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Награду «Золотой знак ВДНХ» за достижения и вклад в развитие Выставки достижений народного хозяйства учредили в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в пятницу, 12 ноября.

Она отметила, что в период с 1939 по 1990 годы на ВДНХ существовала традиция поощрения мастеров и профессиональных коллективов за успехи и высокотехнологичные разработки.

— «Золотой знак ВДНХ» представляет собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент «Рабочий и колхозница», а на другой — арка главного входа с логотипом выставки. Решение о ее вручении будет принимать наградной комитет, — заявила заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что получить награду смогут как и отдельные специалисты, так и средние, и крупные организации.

— Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления, — заключила заместитель мэра столицы.

Уточняется, что более миллиона мастеров получили медали за всю историю существования Выставки.

До этого стало известно, что акция «Географический диктант» состоится в воскресенье, 14 ноября, в 12:00 на площадке центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ.

После самого диктанта участники смогут отправиться на тематическую экскурсию «География России: моря, реки, озера», которая была специально разработана к диктанту.

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