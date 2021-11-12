«Позитива действительно много»: Почетный президент РФС оценил игру России в матче с Кипром

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Россия показала хорошую игру в матче со сборной Кипра по футболу и ей вполне по силам обыграть Хорватию. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

— Игра была полезная: показала потенциал команды и то, как надо играть — быстро, хладнокровно, с умом, — рассказал он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По его словам, самым активным в матче с Кипром игроком был Александр Ерохин. В петербургском «Зените» он не так широко проявляет себя, как в сборной. Также специалист поделился мнением об игре сборной Валерия Карпина.

— В целом позитива действительно много. Есть игра, которая нацелена не просто на результат любой ценой, а с помощью современного футбола, контроля мяча, агрессии. Это просматривается, — рассказал он.

Колосков поделился своим ожиданиями от игры с Хорватией, которая идет на втором месте в группе H, уступая России в два очка. Чтобы гарантированно выходить на чемпионат мира 2022 года в Катаре, России необходимо завершить отборочный турнир на первом месте — тогда команда минует стыковые матчи. Решающая встреча состоится в Сплите 14 ноября.

— Считаю, что на текущий момент мы не уступаем Хорватии ни в одном компоненте — это однозначно. Потому что той команды, которая играла на ЧМ-2018, уже нет. Сегодня это другая сборная, играет не в такой мастеровитый футбол, как три года назад. Это вполне посильный для нас соперник, — отметил почетный президент РФС.

Накануне сообщалось, что сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0. Голами отличились Александр Ерохин (4-я, 87-я минуты), Федор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я), Алексей Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (81-я). В заключительном туре квалификационного турнира Россия сыграет с хорватами 14 ноября в Сплите.