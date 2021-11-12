Дистанционное обучение продлили на неделю в Свердловской области

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Дистант в школах и учреждениях профобразования продлят на неделю в Свердловской области. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в оперштабе региона.

Как утверждается в сообщении, дистанционное обучение продлят по рекомендации Роспотребнадзора. Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.

В оперштабе уточнили, что это решение призвано закрепить положительные тенденции, которые были достигнуты в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов. Эффект от подобного фиксируют санитарные врачи, передают слова сообщение РИА Новости.

До этого власти Свердловской области заявили, что рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без кодов.