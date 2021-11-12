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Сергей Собянин заявил о реальном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
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Сергей Собянин заявил о реальном снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве реально снижается заболеваемость коронавирусом. Нерабочие дни помогли уменьшить количество заболевших. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, за последние пять дней в городе освободилось около тысячи коек для больных COVID-19.

В этот же день сообщалось, что в столице за сутки выздоровели поле перенесенной болезни 6952 человека. Заболели за этот же период 5183 москвича. Число выздоровевших в городе превысило число новых случаев на 1769 человек.

До этого в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител.

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