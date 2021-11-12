Осужденный за убийство сбежал из колонии строгого режима в Нижнем Тагиле

Фото: Вечерняя Москва

Из колонии строгого режима в Нижнем Тагиле сбежал заключенный Роман Бас, осужденный за убийство на 10 лет. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

По данным ведомства, Бас сбежал 12 ноября из ИК-12. У него худощавое телосложение, рост 195 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Во время побега на нем была красная куртка и черная кепка.

Из особых примет отмечаются татуировки беглеца. Их три: на среднем пальце левой кисти «перстень», на левом предплечье «кельтский узор» и на левой лопатке «Смерть с косой».

Ниже опубликована фотография сбежавшего заключенного.

Фото: Пресс-служба ФСИН

— По любой имеющейся информации просьба незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 112 либо в дежурную часть ГУФСИН России по Свердловской области по телефонам 8 (343) 359-56-11, 8 (343) 359-57-44, — говорится в сообщении ведомства.

26 октября в МВД сообщили, что пациент психиатрической больницы в Астрахани Магомед Алханов совершил побег из-под стражи. Он осужден по статье «Бандитизм», мужчина сбежал из отделения больницы на Началовском шоссе, 15. 2 ноября правоохранители задержали Алханова в Астрахани.