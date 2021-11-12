Блинкен объявил об эвакуации всех американцев из Афганистана

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США предоставили всем остававшимся в Афганистане американцам возможность покинуть страну. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 12 ноября.

— По состоянию на 10 ноября всем американским гражданам, запросившим у правительства США помощь в том, чтобы покинуть Афганистан, а также выразившим такую готовность и предоставившим необходимые документы, была предоставлена такая возможность, — приводит слова Блинкена РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.