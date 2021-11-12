Брата Нурмагомедова под конвоем повели на посадку в самолет в Дагестан

Фото: instagram.com/usman_nurmagomedov

Брата знаменитого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Усмана в сопровождении конвоя завели в самолет в столичном аэропорту Шереметьево.

Бойца, которого задержали в Москве по подозрению в наезде на сотрудника МВД, отправляют в Дагестан.

Самолет с Нурмагомедовым и его другом Камалом Идрисовым, который, предположительно, был за рулем машины, вылетит из столицы в 23:20, передает РЕН ТВ.

23-летний родственник знаменитого бойца ММА подозревается в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в Каспийске. После этого Усман Нурмагомедов, который сам занимается смешанными единоборствами, и его друг вылетели в Москву. Там они были задержаны силовиками в аэропорту Шереметьево.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана. Также другой источник рассказал, что Нурмагомедова доставят в Дагестан для выяснения обстоятельств.

До этого стало известно, что в отношении Нурмагомедова может быть возбуждено уголовное дело по статье 318 п. 1. «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Нарушителю этой статьи может грозить до пяти лет лишения свободы.