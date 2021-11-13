В Белоруссии сообщили, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

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Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает белорусский Госпогранкомитет.

— Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что комитет фиксирует ежедневное пополнение стихийного лагеря мигрантов на польско-белорусской границе, передает ТАСС.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.