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Безналичная оплата в Москве достигла объема в 4,1 триллиона рублей

Полина Долганова

Город
Безналичная оплата в Москве достигла объема в 4,1 триллиона рублей
Фото: Pexels

За первое полугодие 2021 года объем операций по оплате услуг с помощью платежных карт в Москве достиг 4,1 триллиона рублей. Об этом в субботу, 13 ноября, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что такой показатель на 35,9 процента превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

В первом полугодии 2021 года в Москве, по данным Центрального банка Российской Федерации, граждане совершили 3,2 миллиарда покупок с помощью платежных карт, что на 31,7 процента больше, чем годом ранее, — уточнил заммэра.

Согласно данным столичного Аналитического центра, число выданных в Москве банковских карт составляет 59,7 миллиона экземпляров. За год рост их числа составил 10,2 процента, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В течение ближайших десяти лет Россия продолжит наращивать объемы безналичной оплаты. Таким образом страна может опередить по количеству карточных платежей ведущие экономики мира и занять лидерство. Об этом во вторник, 12 октября, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

В материале отмечается, что если РФ продолжит наращивать потенциал безналичных платежей, то она может обогнать по этому показателю Соединенные Штаты, ФРГ и Великобританию. По оценкам Банка России, в текущем году доля безналичных платежей в розничной торговле в стране может составить 72 процента.

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