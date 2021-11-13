Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 13 ноября,в интервью на канале «Россия 24» заявил, что причины миграционного кризиса в Европе можно назвать военными и экономическими: участие в операциях на Ближнем Востоке и высокие социальные пособия в Евросоюзе.

— Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный — потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; в Афганистане 20 лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев, — сказал Путин.

Глава РФ также сослался на своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, по словам которого мигранты пытаются попасть в Европу через Минск из-за безвизового въезда в Белоруссию, передает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.