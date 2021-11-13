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Оставившая детей в машине дальнобойщика жительница Иванова погибла

Полина Долганова

Происшествия
Оставившая детей в машине дальнобойщика жительница Иванова погибла
Фото: moscow-live

Жительница города Иваново, которая оставила двоих детей в кабине грузовика в Подмосковье, погибла при ДТП во Владимире. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в прокуратуре Ивановской области.

— По имеющимся данным, их мать погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Владимире 08.11.2021 года, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что женщина погибла вечером того же дня, когда в большегрузе нашли детей, передает РИА Новости.

Кроме того, в ведомстве рассказали о результатах проведенной проверки.

— Установлено, что после поступления в полицию заявления о розыске женщины с детьми своевременно не принято предусмотренных законом мер по установлению обстоятельств пропажи несовершеннолетних и обследованию условий жизни семьи. Это стало одним из условий нахождения детей в опасной ситуации. Кроме того, установлены нарушения закона в деятельности школы и детского сада, которые посещают дети, — сообщили в прокуратуре.

В четверг, 11 ноября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий сообщила «Вечерней Москве», что в подмосковном Орехово-Зуеве женщина оставила своих детей в машине подвозившего ее дальнобойщика.

По ее словам, информация о данном инциденте появилась в СМИ 10 ноября. Тогда сообщалось, что жительница Иванова попросила водителя-дальнобойщика подвести ее и двоих ее детей восьми и трех лет. Мужчина согласился. В какой-то момент женщина попросила его остановить машину и вышла из нее, оставив детей в салоне. После этого она не вернулась.

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