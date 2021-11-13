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Лукашенко опроверг информацию о рейсах «Белавиа» с мигрантами

Иван Юминов

В мире
Лукашенко опроверг информацию о рейсах «Белавиа» с мигрантами
Фото: president.gov.by

Самолеты авиакомпании «Белавиа» не привозили в Белоруссию мигрантов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу, 13 ноября.

— Вы хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту, более того — самолетам компании «Белавиа» запретили даже над территорией Европы летать! Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее, хотя ни один самолет «Белавиа» мигрантов сюда не привез, они на своих самолетах, на «Боингах» летают, — рассказал глава государства.

Западные страны, по его словам, ввели против него и белорусов санкции. «Эти безумцы» хотят, чтобы он защищал их от мигрантов, приводит слова Лукашенко журнал «Национальная оборона».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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