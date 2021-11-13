«Глупое решение»: британцы разочаровались отправкой военных в Польшу

Фото: Twitter / MON_GOV_PL

Решение Великобритании отправить военных на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса является глупым. Об этом заявили ряд читателей британской газеты The Times в субботу, 13 ноября.

— Направление британских войск в Европу — это чье-то глупое решение, но точно не мое. Вспомните Brexit, — рассказал alanmowle.

Правительство страны, как считает Oakley, пытается так показать, что Великобритания якобы является частью Европы. При этом attenborough задался вопросом, испытывают ли европейские чиновники угрызения совести, когда Лондон направляет войска им на выручку.

С тем, что решение властей является глупым, согласился и witne55. Миссия саперных подразделений не выдержит в Польше более 90 дней, заключил еще один читатель The Times.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».