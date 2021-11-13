Психолог раскритиковал новую функцию Instagram

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Функция «Сделай перерыв», которую тестирует Instagram, не поможет пользователям соцсети сократить время пребывания в ней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

— Я совершенно не верю, что это будет давать какой-то результат. Люди, которые глубоко увлечены социальными сетями, однозначно будут игнорировать любые пожелания, советы и рекомендации. Интернет-зависимость сейчас становится одной из самых сильных проблем в сфере психологии в мире, — сказал специалист.

Он отметил, что напоминания о необходимости перерыва могут вызывать у пользователей раздражение даже в том случае, если они подключены добровольно.

Гораздо более эффективный метод — наличие силы воли, уверен собеседник «ВМ».

— Важно, чтобы люди сами умели управлять своей жизнью и временем. Особенно временем, которое они проводят в соцсетях. Ничто не защитит человека от него самого, — заключил эксперт.

Instagram 10 ноября объявил о начале тестирования функции Take a break («Сделай перерыв»). В случае успешного тестирования пользователи получат доступ к этой функции уже в декабре.

— Опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени, — написал глава сервиса Адам Моссери в своем Twitter.