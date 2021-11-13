«Талибан»* заявил о смерти одного человека при взрыве в Кабуле

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По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при взрыве автомобиля в Кабуле. Об этом сообщил представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид в субботу, 13 ноября.

— Заминированный автомобиль взорвался в призывном пункте иракской полиции в Кисаке к западу от Кабула. Сегодня поздно вечером в Тунисе в районе Дашт-э-Барчи 18-го округа Кабула, — рассказал дипломат.

Власти занимаются расследованием причин происшествия, передает слова Муджахида РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.