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Женщина оставила новорожденного на улице в пакете в Калининграде

Иван Юминов

Происшествия
Женщина оставила новорожденного на улице в пакете в Калининграде
Фото: СК РФ

Женщина в Калининграде родила в подъезде и вынесла новорожденного на улицу в пакете. Об этом сообщили в региональном СК в субботу, 13 ноября.

— По предварительным данным, 33-летняя жительница Калининграда в подъезде дома на лестничной площадке самостоятельно родила ребенка, положила его в пакет и вышла из подъезда. Жильцы дома своевременно сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Ведомство организовало доследственную проверку после того, как получило информацию о пьяной женщине с ребенком в пакете на улице Киевской. Мальчику оказали помощь в лечебном учреждении, мать также доставили в больницу.

Следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отмечается на сайте СК.

13 ноября сообщалось, что жительница города Иваново, которая оставила двоих детей в кабине грузовика в Подмосковье, погибла при ДТП во Владимире. Уточняется, что женщина погибла вечером того же дня, когда в большегрузе нашли детей.

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