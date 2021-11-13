Скрывшийся после смерти пассажира в московском метро мужчина скончался

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Мужчина, прыгнувший под поезд в московском метро, а затем убежавший, умер от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в субботу, 13 ноября.

— Мужчина, который прыгнул под поезд и убежал, скончался от травм. По нашим данным, после происшествия он смог выйти из метро и пройти почти километр, — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался от полученных травм. Его личность устанавливается, отмечает Telegram-канал.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стало то, что мужчина погиб, пытаясь спасти упавшего на пути пассажира. В момент прыжка его попытался остановить другой пассажир.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе Москвы. Специально ли прыгал мужчина, будет определять суд.