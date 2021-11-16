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Пользователи Google пожаловались на сбои в работе поисковой системы

Иван Юминов

Технологии
Пользователи Google пожаловались на сбои в работе поисковой системы
Фото: Unsplash

Пользователи Google в разных странах столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Это следует из данных Downdetector во вторник, 16 ноября.

Проблемы с доступом начались около 20:25 по московскому времени. Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Канаде, Германии и Нидерландах. Пользователи указывают на трудности с работой сайта и входом в аккаунты, отмечает Downdetector.

6 ноября Павел Дуров сообщил, что платная функция вскоре появится в мессенджере Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.

28 октября Марк Цукерберг рассказал, что компания Facebook сменит название на Meta. Совместно, по его словам, компания сможет открыть намного более массивную экономику криэйторов.

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