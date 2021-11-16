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Польская полиция обвинила белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы

Юлия Курганова

В мире
Польская полиция обвинила белорусские спецслужбы в участии в прорыве границы
Фото: Телеканал Welt

Среди пытавшихся прорвать польскую границу были сотрудники белорусских спецслужб. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

— Это подготовленная и хорошо спланированная акция. Судя по поведению людей, бросавших камни, это люди, по моему мнению, хорошо обученные и опытные во всевозможных боях. По моей оценке, среди наиболее агрессивных людей были сотрудники белорусских спецслужб, — сказал он в эфире канала Polsat.

С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз, с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы, сообщает РИА Новости.

Днем 16 ноября стало известно, что семеро польских полицейских пострадали на границе с Белоруссией. Среди пострадавших полицейских оказалась женщина, ее доставили в больницу. А также отвезли в медучреждение пятерых сотрудников с травмами рук и ног.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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