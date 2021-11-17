Меркель допустила возможность финансирования жилья для мигрантов

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Врио канцлера Германии Ангела Меркель допустила возможность косвенной финансовой помощи Белоруссии для строительства жилья мигрантам на границе с Польшей. Об этом сообщает Bild в среду, 17 ноября.

Глава государства, по информации издания, оставалась «жесткой» при переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. При этом она пообещала обсудить различные вопросы с другими главами стран Европейского союза (ЕС).

Меркель намерена помочь в решении ситуации, если Лукашенко отправит часть беженцев обратно в их страны. Кроме того, она хочет, чтобы Минск перестал давить на границу Польши, отмечает Bild.

17 ноября Лукашенко провел переговоры с Меркель о миграционном кризисе. Лидеры договорились, что проблема будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС.

Должностные лица от обеих сторон немедленно вступят в переговоры для решения проблем. Меркель довела до Лукашенко просьбу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об участии в переговорах организаций по тематике беженцев.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».