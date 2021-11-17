Меркель выразила солидарность с Польшей по ситуации с мигрантами

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Врио канцлера Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в среду, 17 ноября.

— Канцлер Меркель позвонила премьер-министру Польши. Речь шла о тесном германо-польском сотрудничестве по тревожной ситуации на границе между Беларусью и ЕС, — рассказал чиновник.

Меркель подчеркнула полную солидарность Германии с Польшей, отметил Зайберт в Twitter.

17 ноября Лукашенко провел переговоры с Меркель о миграционном кризисе. Лидеры договорились, что проблема будет вынесена на уровень Белоруссии и ЕС.

Должностные лица от обеих сторон немедленно вступят в переговоры для решения проблем. Меркель довела до Лукашенко просьбу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об участии в переговорах организаций по тематике беженцев.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».