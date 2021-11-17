Суд продлил арест Борису Шпигелю по делу о взятке пензенскому губернатору

Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы продлил арест до 20 февраля 2022 года предпринимателю и экс-сенатору Борису Шпигелю, который обвиняется в передаче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей сроком до 20 февраля 2022 года в отношении Шпигеля Бориса Исааковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 291 УК РФ, — заключили в суде.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении Шпигелю меры пресечения.

СПРАВКА «ВМ»

21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.