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Мужчина разбился при падении с эстакады на юго-востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина разбился при падении с эстакады на юго-востоке столицы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы в среду, 17 ноября, мужчина свалился с эстакады на Рязанском проспекте. По предварительной информации, он получил смертельные травмы.

Уточняется, что мужчине было 52 года.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РЕН ТВ.

9 ноября тело человека нашли возле дома на юге Москвы. На теле были обнаружены характерные для падения с высоты травмы. Инцидент произошел возле дома на улице Чертановской, 47, корпус 2.

СК начал проверку по факту падения рабочего в шахту лифта на западе Москвы, которое произошло 30 октября. По предварительным данным, в строящемся доме по улице Заречной в городе Москве рабочий упал в шахту лифта с высоты 10-го этажа и погиб.

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