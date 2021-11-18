Северный речной вокзал оказался в рейтинге обязательных для посещения мест в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Телеканал Euronews включил Северный речной вокзал в список мест для обязательного посещения в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 18 ноября.

Эксперты издания отметили, что после реставрации Речной вокзал принял «потрясающий вид». Также здесь появились общественные пространства и зоны для семейного отдыха.

— Порт пяти морей оказался в одном ряду с Красной площадью, Пушкинским музеем, Третьяковской галереей и ресторанами Michelin, — заявили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что после масштабной реконструкции Северный речной вокзал стал точкой притяжения как для жителей города, так и для туристов.

— Благодаря мэру Москвы сегодня мы имеем возможность проводить свой досуг в историческом месте столицы... Мы делаем все, чтобы Северный речной вокзал был одним из лучших мест Москвы для безопасного и комфортного отдыха всей семьей. Как доказательство — семь международных премий и признание иностранных коллег, — заключил заммэра.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что причалы Северного речного вокзала в Москве с начала 2021 года обслужили около 700 тысяч горожан и туристов.