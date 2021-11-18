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Минздрав заявил о пригодности «Спутника Лайт» для первичной вакцинации

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав заявил о пригодности «Спутника Лайт» для первичной вакцинации
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может применяться для первичной вакцинации. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев в четверг, 18 ноября.

— Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ, — приводит слова Гриднева РИА Новости.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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