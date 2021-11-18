В Москве наградили судей к 20-летию создания столичной мировой юстиции

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Торжественная церемония награждения мировых судей состоялась в Москве в честь 20-летия создания столичной мировой юстиции. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

Награды профессионалам вручил заместитель мэра города по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Система мировой юстиции столицы является самой масштабной в стране. В городе работают 438 мировых судей, а в их подчинении находятся более 1300 сотрудников.

За 2020 год мировые суды Москвы рассмотрели почти 1,7 миллиона дел. Этот показатель почти в пять раз выше уровня 2010 года. Тогда он составлял 358 тысяч дел.

— В первом полугодии 2021 года 99,96 процента судебных актов, принятых мировыми судьями Москвы, остались без изменений после обжалования в вышестоящей инстанции. Это самый высокий показатель в России (в среднем по стране — 98,33 процента), — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что психолог Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, капитан полиции Юлия Кузнецова стала победителем конкурса проектов «Мой проект — моей стране!», организованного Общественной палатой России.

В номинации «Гражданский долг» она представляла проект «Судьба солдата в Московской области», в котором является региональным куратором и активным участником.