Польша допустила закрытие железнодорожного пункта в Кузнице

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Польша предупредила Белоруссию, что закроет железнодорожный пункт пропуска около Кузницы, если ситуация с мигрантами не стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства в четверг, 18 ноября.

— Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице, — говорится в сообщении.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил обратиться к председателю Госпрогранкомитета Белоруссию Анатолию Лаппо с письмом, где содержится призыв к стабилизации ситуации. При отсутствии ответа, как уточняется, Польша приостановит работу железнодорожного перехода.

Варшава упомянула в письме множество инцидентов, жертвами которых стали офицеры польских служб. Среди них названы атаки с помощью камней и шумовых гранат, отмечает ТАСС.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».