Минтруд намерен упростить назначение пособий на детей

При анализе нуждаемости семей с детьми планируют не учитывать находящийся в розыске или под арестом автомобиль, мотоцикл или жилое недвижимое имущество. Решение о предоставлении соцвыплат таким семьям будет принято на основе данных без такой собственности. Это предусматривает проект изменения в законодательство, представленный министерством труда РФ.

Также в проекте предложено не учитывать государственную поддержку в некоторых сферах жизни при расчете среднедушевых доходов семьи. Среди такой поддержки денежная помощь на покупку недвижимого имущества, автомобиля, мотоцикла, средства материнского капитала, налоговые вычеты и компенсация издержек на строительство или ремонт жилья.

Кроме того, предлагается освободить беременных женщин от действия правила «нулевого» дохода, если срок беременности составляет шесть и более месяцев.

До этого сообщалось, что Минтруд до конца года изменит правила назначения детских пособий. Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.

Пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и «правила нулевого дохода». Под ним подразумевается наличие у взрослых членов семьи заработка или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в ряде случаев причиной отсутствия доходов становится беременность. Особенно в том случае, если будущая мама тяжело переносит положение и по состоянию здоровья не способна активно искать работу.