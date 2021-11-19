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Сергей Собянин уволил Сергея Юрьева с должности главы управы района Бибирево

Дарья Чентаева

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Сергей Собянин уволил Сергея Юрьева с должности главы управы района Бибирево
Фото: Телеканал «ТВ Центр»

В пятницу, 19 ноября мэр столицы Сергей Собянин уволил Сергея Юрьева с должности главы управы района Бибирево. Данное распоряжение мэр Москвы опубликовал на своем официальном сайте.

— Освободить Юрьева Сергея Викторовича от замещаемой должности главы управы района Бибирево города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — сообщается в материале.

В документе отмечается, что Сергей Юрьев уволен по собственному желанию, передает официальный сайт мэра.

12 ноября сообщалось, что Сергей Собянин уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Отмечается, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

29 октября стало известно, что Сергей Собянин уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово.

18 ноября сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин уволил статс-секретаря — замглавы Минспорта Ксению Машкову из-за грубого нарушения должностных обязанностей.

9 августа Мишустин освободил от должности заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова. Его дальнейшая карьера будет связана со строительной отраслью, уточнил он.

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