Рублев уступил Рууду на пути в полуфинал итогового турнира ATP

Фото: Twitter / atptour

Россиянин Андрей Рублев проиграл норвежцу Касперу Рууду и не смог выйти в полуфинал итогового турнира ATP в Турине.

Матч в зеленой группе завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Рууд сыграет в полуфинале с россиянином Даниилом Медведевым, ставшим первым в красной группе. Участниками второго полуфинала стали серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

15 ноября Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года. Спортсмен завоевал трофей после победы над Руудом в первом матче итогового турнира. Таким образом, он в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга.

12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

Теннисистка Елена Веснина в разговоре с «ВМ» отметила, что достижение Медведева — историческая и грандиозная для страны победа. По ее словам, Джокович до последнего пытался поменять тактику и помешать российскому спортсмену, но у Медведева были «ответы на все вопросы».