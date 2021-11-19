Госдеп назвал условия получения «Талибаном»* поддержки и легитимности

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Движение «Талибан»* должно заслужить легитимность и поддержку мирового сообщества действиями по борьбе с терроризмом. Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в пятницу, 19 ноября.

— Мы продолжим откровенную дипломатию с «Талибаном»*. Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданием инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек, что включает равный доступ к образованию и занятости, — отметил Уэст в Twitter.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.