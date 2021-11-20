Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стала известна личность погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте пассажира BMW

Анастасия Колоскова

Происшествия
Стала известна личность погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте пассажира BMW
Фото: Мобильный репортер

Вторым погибшим в крупном ДТП на Кутузовском проспекте стал президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что Ибрагимов сидел на пассажирском кресле в автомобиле марки BMW, который вылетел на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение. В аварии также погиб владелец автомобиля — блогер Саид Губденский.

До этого в Сети появилось видео первых минут после аварии.

На кадрах видно, как пассажира автомобиля BMW, вылетевшего от удара на проезжую часть, прямо на месте аварии пытаются реанимировать медики. Позже пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Видео: Telegram / РИА Новости

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.

Читайте также:
погибший Пострадавшие ДТП
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте