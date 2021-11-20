Стала известна личность погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте пассажира BMW

Фото: Мобильный репортер

Вторым погибшим в крупном ДТП на Кутузовском проспекте стал президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что Ибрагимов сидел на пассажирском кресле в автомобиле марки BMW, который вылетел на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение. В аварии также погиб владелец автомобиля — блогер Саид Губденский.

До этого в Сети появилось видео первых минут после аварии.

На кадрах видно, как пассажира автомобиля BMW, вылетевшего от удара на проезжую часть, прямо на месте аварии пытаются реанимировать медики. Позже пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что мужчина за рулем BMW шестой серии во время движения по направлению в область по Кутузовскому проспекту выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Видео: Telegram / РИА Новости

В результате от полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Автомобили столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. Из-за этого движение в сторону центра Москвы ограничено и осуществляется по полосе встречного движения.