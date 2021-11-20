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Во Франции назвали три региона Европы, в которых может вспыхнуть «большая война»

Михаил Алимов

В мире
Во Франции назвали три региона Европы, в которых может вспыхнуть «большая война»
Фото: pixabay.com/ru

На территории Европы существуют три региона, в которых есть опасность возникновения большой войны. Об этом заявил колумнист французского издания Ouest-France Фабье Казенав.

Он отметил, что в ЕС в последнее время возросли опасения по поводу ситуации на границе Польши и Белоруссии. Там скапливаются тысячи беженцев из Ирака, которые хотят попасть в Европу через польские земли. Варшава против такого исхода и отправила на границу 15 тысяч солдат для поддержки пограничников и полицейских, отметил колумнист.

Белоруссия и Польша обвиняют друг друга в возникшем кризисе и возможен какой-то инцидент с военным любой из сторон, который приведет к дальнейшему ухудшению ситуации, предположил Казенав.

Вторым опасным местом на карте Европы стала граница между Россией и Украиной из-за ситуации в Донбассе. Если Киев начнет активно наступать на свои бывшие территории, то Москва может вмешаться и создаст буферную зону для защиты Донецка, Луганска и Крыма — она будет простираться от Одессы и до Транснистрии, считает обозреватель.

Возникли у него опасения и по поводу ситуации в Боснии и Герцеговине. В 1995 году остановилась гражданская война, подписаны Дейтонские соглашения. Территория разделилась на Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую. Однако националистические конфликты не утихли до конца и они могут разрушить установившийся мир, передает слова колумниста РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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