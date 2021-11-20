Пожар в здании бывшего кинотеатра «Таллин» потушили

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 33 Карта всех событий

Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел в здании бывшего кинотеатра «Таллин». Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Ликвидирован пожар на Севастопольском проспекте в Москве. Здание 3-этажное, на реконструкции (бывший кинотеатр), с 2-этажной пристройкой, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что загорелся второй этаж пристройки, также вспыхнул деревянный обрешетник кровли. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Видео: МЧС России

Речь идет о трехэтажной постройке, расположенной по адресу Севастопольский проспект, 33. Источник в экстренных службах сообщил «Вечерней Москве», что в настоящее время здание находится на реконструкции. По данным источника, возгорание произошло на кровле.

До этого в Сети появилось видео пожара, который произошел накануне на парковке автосалона на Варшавском шоссе в Москве. На кадрах видно, что пламенем было охвачено сразу несколько машин. Огонь переходил с одного автомобиля на другой, так как машины находились близко друг к другу.