Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в метеобюро Москвы.

— За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19 процентов ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ, — рассказали в метеобюро Интерфаксу.

Климатическая норма осадков в городе за ноябрь составляет 58 миллиметров.

До этого сообщалось, что на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие часы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с ветром и мокрым снегом. Данные следуют из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра. Предупреждение о порывах ветра до 15–20 метров в секунду в Москве действует с 10:00 субботы, 20 ноября, до 4:00 воскресенья, 21 ноября. В Подмосковье «желтый» уровень сохранится с 9:00 субботы до 5:00 воскресенья.

19 ноября автоэксперт Антон Трошанов рассказал, как уберечь себя и автомобиль от дорожной аварии в условиях мокрого снега. Он отметил, что необходимо заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю. Кроме этого, в непростых погодных условиях необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих машин, избегать быстрых маневров и резких нажатий на педаль газа при повороте и торможении.