«Кожа вся пожженная»: хирург рассказал о состоянии Хлебниковой

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов в субботу, 20 ноября, сообщил, что пострадавшей при пожаре певице Марине Хлебниковой требуется переливание крови.

— У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки. Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это на длительный срок. Кожа вся пожженная, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы, — рассказал он в беседе с РЕН ТВ.

Установлен очаг пожара в квартире певицы Хлебниковой. Очаг пожара, в котором сильно пострадала известная российская певица, находился в постели артистки.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

20 ноября врач певицы рассказал, что ожоги угрожают ее жизни: огонь повредил лицо артистки и дыхательные пути.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».