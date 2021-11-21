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Шеф-повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Шеф-повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре
Фото: pixabay.com

Определить наличие пальмового масла в сыре на вкус или вид трудно, потому что недобросовестные производители скрывают его вкусовыми добавками. Методы распознавания пальмового масла есть, но лучше ориентироваться на стоимость продукта. Об этом сообщил шеф-повар Андрей Матвеев.

— Существует маркировка «сырный продукт» — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока, — отметил он.

Также все чаще на сыре можно встретить маркировки СЗМЖ, что означает товар с заменителями молочных жиров, и БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров), добавил эксперт. К последним относится именно сыр. Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в большинстве случаев произведены из молока и редко подделываются, подчеркнул шеф-повар.

Существует ряд неоднозначных методов выявления пальмового масла. Полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться, если в нем есть пальмовое масло. Кроме того, можно на некоторое время оставить кусок сыра в комнатной температуре. Хороший сыр в таких условиях высохнет, в ином случае на нем выступят капли масла. Но такое возможно и в случае нарушения технологии производства, уточнил Матвеев в беседе с агентством «Прайм».

Ученые перечислили неочевидные полезные свойства сыра. Эксперимент ученых из Дублина помог выявить неизвестные ранее полезные свойства сыра. Так, например, этот продукт способен уменьшать талию и предотвращать развитие рака печени.

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