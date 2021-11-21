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МИД Польши обвинил Россию в расширении миграционного конфликта

Юлия Курганова

Политика
МИД Польши обвинил Россию в расширении миграционного конфликта
Фото: Телеканал Welt

Российские власти пытаются увеличить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач в субботу, 20 ноября.

— Мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, использование в своих целях поставок сырья и «Северный поток — 2». Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу, — заявил он, передает портал Die Welt.

19 ноября сообщалось, что британские военные помогут Польше справиться с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.

Находящихся на границе солдат посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сообщил, что скоро можно ожидать еще одно подкрепление в виде примерно 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров.

14 ноября президент РФ Владимир Путин призвал страны, которые обвиняют Москву в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заниматься своими проблемами, а не перекладывать их на других.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

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