Экс-капитан ВМС США Хендрикс назвал преимущество российских ракет перед эсминцами

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Уязвимость американских авианосцев делает их беспомощными перед ракетами России и Китая. Об этом экс-капитан ВМС США Джерри Хендрикс пишет в статье для Wall Street Journal.

По его словам, наличие обороны на берегу не позволяет авианосцам США, при их нынешних возможностях, вести по нему огонь. Хендрикс утверждает, что для конкуренции с Россием и Китаем США необходимо наращивать дальность нанесения ударов. Благодаря боевым средствам, имеющимся у России и Китая, авианосные соединения не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров.

Также Хендрикс отметил, что возможности использовать авианосцы для сдерживания России и Китая у США не будет до тех пор, пока на палубах не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, передает WSJ.

17 ноября Telegram-канал «Главмедиа» со ссылкой на высокопоставленного военного, капитана первого ранга в отставке сообщил, что если Украина нападет на Россию, то Черноморский флот сможет уничтожить все военные корабли страны за срок до десяти часов.