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Срок возврата библиотечных книг в Москве стало возможным продлить онлайн

Евгений Белоусов

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Срок возврата библиотечных книг в Москве стало возможным продлить онлайн
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» появилась возможность онлайн продлить срок пользования взятой книги на 30 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Сначала опцию запустили в пилотном режиме — можно было продлить пользование книгой на 10 дней. За пять месяцев этой услугой воспользовались более 28 тысяч раз. После таких результатов срок продлили до 30 дней. В ведомстве отметили, что раньше для продления необходимо было идти в библиотеку.

— Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно — продление произойдет автоматически, — рассказали в ведомстве.

Воспользоваться онлайн-продлением можно не более двух раз подряд, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в сервисе появилась интерактивная карта, позволяющая найти ближайшую читальню по адресу или станции метро. Также на карте можно узнать, есть ли в конкретной библиотеке необходимая книга. Всего на ней отмечены все 440 московских библиотек. По данным на октябрь, сервисом с момента запуска воспользовались более 106 тысяч горожан, а на середину ноября их количество превысило 120 тысяч уникальных пользователей.

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